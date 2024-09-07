حزب طالباني:حزب بارزاني سيفشل في الانتخابات

حزب طالباني:حزب بارزاني سيفشل في الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة،السبت، ان الحزب الديمقراطي لن يجني شئ من انتخابات الاقليم المقبلة، مؤكداً انه كسب مقعدين في كركوك ” بالدعاء”.وقال بيرة في تصريح  صحفي، ان ” الانتخابات المقبلة للإقليم ستشهد تغيير للعملية السياسية وسنرى صعود للوطني الكردستاني على حساب الديمقراطي”، مشيراً الى ان ” معطيات الانتخابات القريبة من الاقليم اثبتت تراجع لدى جمهور الديمقراطي كونه لم يحصل في كركوك سوى على مقعدين”. وتابع ان، ” البارزاني لا يابه الا للبقاء اطول مدة للحكم في حكومته الحالية ليزيد من خزائن عائلته”، لافتاً الى ان “حكومة الاقليم الحالية اضرت بالشعب الكردي ولم تحقق طموح جماهيرها بسبب سياسية الديمقراطي في الحكم”.وكان الحزب الديمقراطي قام بتأجيل انتخابات الإقليم ثلاث مرات بسبب عدم جهوزيته تحت ذرائع مختلفة، وليبقى في الحكم اطول مدة ممكنة.

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