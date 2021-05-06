حزب طالباني:حزب بارزاني يرفض خروج القوات التركية من شمال العراق

حزب طالباني:حزب بارزاني يرفض خروج القوات التركية من شمال العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الخميس، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعارض قرار خروج القوات التركية من العراق.وقال سورجي في تصريح  صحفي، إنه “قبل سنوات تبنى برلمان إقليم كردستان قرار خروج القوات التركية من العراق وغلق قواعدهم في الإقليم، ولكن الحزب الديمقراطي هو من عارض القرار”.وأضاف أن “نواب الاتحاد الوطني يخططون لوضع قرار الخروج القوات التركية على طاولة البرلمان الاتحادي وجمع التواقيع اللازمة للتصويت على هذا القرار، بما فيها إلغاء الاتفاقية السابقة مع نظام صدام حسين، والتي تمنح الحق لتركيا بالتقدم 10 كيلو متر داخل الحدود العراقية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *