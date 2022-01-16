حزب طالباني:زيباري فاسد ولايمكن تمريره لرئاسة الجمهورية

حزب طالباني:زيباري فاسد ولايمكن تمريره لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة السابقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الاحد عن خرق دستوري في ترشيح هوشيار زيباري لتولي رئاسة الجمهورية، مبينة ان زيباري اقيل بسبب ملفات الفساد ولا يمكن قبول ترشحه باي منصب.وقالت الشيخ دلير في تصريح  صحفي: ان “مرشحنا لمنصب رئاسة الجمهورية مازال برهم صالح ونعول على التفاهمات والمباحثات السياسية الحالية في بغداد من اجل تمرير مرشحنا ولا توجد اية بوادر انفراج مع الديمقراطي الكردستاني”.واضافت ان “مرشح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري مهدد بسبب اقالته في وقت سابق بتهم فساد وتمت المصادقة على الاقالة من قبل المحكمة الاتحادية خلال تسنمه وزارة المالية ولا يمكن القبول بترشيحه بالاصل”.واوضحت دلير انه “بالامكان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا اذا انتخب لمنصب رئيس الجمهورية”، مشيرا الى أنه “لا يمكن للقوى الشيعية والسنية تمرير مرشح متهم بالفساد لمجرد تفاهمات سياسية”.

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