حزب طالباني:موقفنا السياسي والإطار تجاه المتغير السوري “واحد”

حزب طالباني:موقفنا السياسي والإطار تجاه المتغير السوري “واحد”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ،الاحد ، ان العلاقة بين الاتحاد والاطار التنسيقي ثابتة اتجاه القضايا الوطنية العامة خاصة وان موقفنا اتجاه النظام الجديد في سوريا لايتخطى موقف الاطار.وقال السورجي في تصريح صحفي ، إن ” العلاقة بين الاتحاد الوطني والاطار التنسيقي علاقة ثابتة ولن تتغير وان موقفنا اتجاه النظام الجديد لا يتخطى موقف الاطار التنسيقي”.وأشار إلى أن ” الاتحاد الوطني لن يتبنى أي موقف منفرد اتجاه الوضع الجديد سوريا ” .وتابع، ان ” الاتحاد مع الإجماع الوطني العراقي في تحديد العلاقة المستقبلية مع الوضع السوري ، لكوننا جزء أساسي من ائتلاف إدارة الدولة”.وبين، ان ” الوضع السوري حساس ولازال يكتنفه الغموض وبالتاكيد يتطلب من الجميع التاني وانتظار معرفة التوجهات والخطوات الحقيقية للمرحلة المقبلة ونحن لا نختلف عن بقية الدول الاقليمية والدولية التي تراقب الوضع في سوريا خلال المراحل المقبلة ” .

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