حزب طالباني:نحن مع الدستور بشأن تصدير النفط من الإقليم

حزب طالباني:نحن مع الدستور بشأن تصدير النفط من الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، على رفض مجلس قضاء الإقليم قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط.وقالت مسؤولة تنظيمات بغداد في الاتحاد رابحة حمد في تصريح صحفي، إن “موقف الاتحاد مع الدستور والاحتكام له، لذا على الأطراف الجلوس الى طاولة الحوار والاجتماع لمعالجة الأمر”.واضافت ان “حل الموضوع يكون بتشريع قانون النفط والغاز”، لافتة الى ان قانون المحكمة الاتحادية ملزم ويمكن تطبيقه من خلال التفاهم وتشريع القانون بالعودة الى الدستور”.

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