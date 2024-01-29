حزب طالباني: سنتحالف مع الإطار في مجلس محافظة نينوى

حزب طالباني: سنتحالف مع الإطار في مجلس محافظة نينوى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاثنين، ان الحكومة المحلية في نينوى لن تتشكل عبر تحالف الجبوري مع الأطراف السنية وتهميش باقي الأطراف الفائزة في الانتخابات.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “أعضاء مجلس محافظة نينوى اكملوا تأدية اليمين القانوني يوم امس، ويفترض ان يتم تشكيل مجلس المحافظة واختيار رئيس المجلس ونائبه بعد نحو أسبوع”.وأضاف ان “الجميع في المحافظة كان ينتظر المصادقة على أسماء الفائزين التي حسمت قبل 5 أيام، اذ لم تحدث خلال هذه الفترة اجتماعات او مباحثات حول خارطة الحكومة المحلية، باستثناء بعض الكتل العربية السنية التي كانت لها اجتماعات غير معلنة بهدف كسب اكثر عدد من الأعضاء لتشكيل مجلس المحافظة واختيار المحافظ”.وبين ان “الاطار التنسيقي ومن ضمنه الاتحاد الوطني لم يعقد اجتماعات بخصوص الحكومة المحلية في نينوى، وسيتم التواصل مع كتل الأطار والأطراف التي ترغب بالانضمام للتحالف”، موضحا ان “كتلة نجم الجبوري والكتل العربية السنية المتحالفة معها لن يتمكنوا من تشكيل الحكومة المحلية وتهميش الأطراف الأخرى”.

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