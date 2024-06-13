حزب طالباني: لا نخشى من مشاركة حزب بارزاني في انتخابات الإقليم

حزب طالباني: لا نخشى من مشاركة حزب بارزاني في انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، أن حزبه لا يخشى مشاركة الديمقراطي الكردستاني في انتخابات برلمان كردستان.وقال آلي في حديث في حديث صحفي، إنه “من اللحظة الأولى لإعلان موعد الانتخابات وفي أكثر من مناسبة أعلنا عن الاستعداد لخوض هذه المنافسة ونحن نؤمن بجماهيرنا ونعرف حجم أصواتنا”.وأضاف أن “الاتحاد لا يخشى من الديمقراطي الكردستاني ونعتقد بأن الاتحاد الوطني سيحظى بعدد جيد من المقاعد، والأهم هو إجراء الانتخابات بأقرب وقت، لأنه من غير المقبول غياب الرقابة التشريعية عن عمل الحكومة”.

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