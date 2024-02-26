حزب طالباني يجدد ترحيبه بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم

حزب طالباني يجدد ترحيبه بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، اليوم، عن تأييدها لقرار المحكمة الاتحادية بموضوع توطين رواتب موظفي الاقليم.وقالت المتحدثة باسم الكتلة سوزان منصور في تصريح صحفي، ان “توطين رواتب موظفي الاقليم اجراء اقتصادي فعال سينهي الكثير من التعقيدات”.وشددت على ضرورة “ابعاد ملف الرواتب عن اي منطلقات سياسية، لأنها تمثل قوت مئات الاف من الموظفين في إقليم كردستان”.وطالبت ” بالاسراع  في توطين رواتب موظفي الاقليم “.وكانت المحكمة الاتحادية ألزمت حكومتي بغداد واربيل بتأمين رواتب موظفي الاقليم وتوطينها في المصارف الحكومية اسوة بباقي موظفي البلد.

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