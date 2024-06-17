حزب كردي:دكتاتورية حزب بارزاني لن تعترف بنتائج انتخابات الإقليم

حزب كردي:دكتاتورية حزب بارزاني لن تعترف بنتائج انتخابات الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع عضو حركة تفكري ازادي الكردية، لقمان حسن، اليوم الاثنين، انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني، من العملية السياسية في كردستان في حال حصل على مقاعد لا تؤهله لتشكيل حكومة الإقليم المقبلة.وقال حسن في حديث صحفي، ان “هناك شكوك من استمرار الحزب الديمقراطي في العملية السياسية في الاقليم في حال حصل على مقاعد اقل لا تؤهله لتشكيل الحكومة التي تنبثق من انتخابات الاقليم المقبلة”.وبين ان “إقليم كردستان يفتقر للقوانين التي تحسم الجدل بين الأحزاب المتخاصمة حول السلطة، خصوصا ان الفترة الماضية شهدت لجوء بعض الأحزاب الى استخدام القوة والسلاح فيما بينها من اجل الحصول على السلطة”. 

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