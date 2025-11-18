آخر تحديث:
نيجيرفان والسوداني يؤكدان على ضرورة الالتزام بالدستور لحماية مؤسسات الدولة
حركة وجود:السوداني مرفوض إطارياً
نائب:بعض النواب لجأوا إلى أساليب الابتزاز خلال مناقشة وتمرير القوانين
العراق ورومانيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين
السوداني والبارزاني يؤكدان على استكمال الاستحقاقات القادمة
إيران:السوداني وافق على رفع حجم صادراتنا إلى 20 مليار دولار سنوياً
خبير اقتصادي:العراق دخل منطقة الخطر المالي بعد دخول حكومة السوداني تصريف أعمال
اليوم..اسعار صرف الدولار=142000ديناراً
أكثر من (4) ملايين برميل نفط حجم الصادرات العراقية الى أمريكا خلال الشهر الماضي
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
ائتلاف المالكي يطالب الحكومة بالرد على الاتحاد الأوروبي لرفضه قائمة سفراء الميليشيات والعوائل
الإطار: لا ولاية ثانية للسوداني
نائب: حكومة الخدمات بلا خدمات
تحالف تصميم: البصرة “طابو”لأسعد العيداني سيبقى محافظا لها رافضا الدخول للبرلمان
