درجال:مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الكويتي بدون حضور الجماهير

درجال:مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الكويتي بدون حضور الجماهير
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الاثنين، أن مباراة منتخبنا الوطني امام المنتخب الكويتي ستقام بدون حضور الجماهير.وقال درجال ان “مباراة منتخبنا الوطني امام المنتخب الكويتي ستقام بدون حضور الجماهير”.وبين، “سيتم نقل المباراة على اكثر من قناة فضائية عراقية”.

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