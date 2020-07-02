درس التغيير في ثورة العشرين

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تقرير أمريكي:العراق يسعى للاقتراض من صندوق النقد الدولي واجتذاب استثمارات سعودية
نائب:حكومة الكاظمي لم تعالج الأزمة الاقتصادية
نائبة كردية:حكومة البارزاني باعت النفط العراقي لمدة 50 عاما إلى تركيا بأبخس الأثمان مقابل صمت الكاظمي
مصادر سياسية:مدير التقاعد الجديد المحاسب الشخصي لزعيم ائتلاف الوطنية
حكومة الإقليم تعلن استعدادها لتسليم إيرادات بيع النفط للحكومة الاتحادية بشروط!
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- رياضية
الاتحاد العراقي لكرة القدم يسعى للتعاقد مع مدير فني هولندي
توجه لزيادة عدد ممثلي الحكام في الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي
برشلونة يعلن عن بيع اللأعب أرتور ميلو الى فريق يوفنتوس
وزير الشباب يوجه بإيقاف إجراءات الاستثمار في نادي الاعظمية الرياضي
زيدان:اللاعبين رافايل فاران وسيرخيو راموس أفضل ثنائي دفاع في النادي الملكي
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- تحقيقات
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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- متابعات خاصة
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
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