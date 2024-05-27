دعوة عربية أوروبية لإنهاء الأزمة الإنسانية بغزة

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رشيد يدعو إلى تطوير عمل بعثات الأمم المتحدة في العراق
مالية الإقليم تودع أكثر من (85) مليار دينار عن 50% من إيراداتها غير النفطية في الخزينة الاتحادية عن شهر شباط 2024
المطاعم ذات الوكالات الأمريكية في بغداد تعاود نشاطها بعد استهدافها من قبل ميليشيا الحشد
العراق بالمرتبة (80) عالميا بمؤشر الجريمة 2024
تحالف الفتح:أعداد موظفي الإقليم غير حقيقية
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مالية الإقليم تودع أكثر من (85) مليار دينار عن 50% من إيراداتها غير النفطية في الخزينة الاتحادية عن شهر شباط 2024
تحالف الفتح:أعداد موظفي الإقليم غير حقيقية
مجلس البصرة :(800) مليار دينار ديون المحافظة للمقاولين والشركات المحلية!
حزب بارزاني:استثمار خليجي كبير في الإقليم
اليوم..استقرار في أسعار صرف الدولار
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الاتحاد العراقي لكرة القدم يستعد لتنظيم بطولة “كأس السوبر”
العراق يحصل على الوسام الذهبي في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب
صحيفة:الألماني هانزي فليك مدربا جديداً لفريق برشلونة
الاتحاد العراقي لكرة القدم:منتخبنا الوطني يستعد لمواجهة نظيره الإندونيسي
اليوم ..اختتام منافسات الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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السوداني لخامئني:أنا خادم إيران ولمشروعها الثوري
رشيد:إيران ” حبيبتي” ليس لها “نفوذ”في العراق والحشد الشعبي” عراقي وليس إيراني”!!!
الإطار الشيعي يعلن فوز المشهداني برئاسة البرلمان قبل انعقاد جلسة الانتخاب
ميليشيا الصدر تفتح النار على الشرطة اثناء تنفيذها واجب أمني وإصابة عدداً منهم
إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
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