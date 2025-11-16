ديالى خالية من تحالف الاساس

ديالى خالية من تحالف الاساس
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت عضو مجلس محافظة ديالى، دريا خير الله رشيد، الأحد، انسحابها من تحالف “الأساس” التابع لنائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، وذلك عقب خسارة رئيس كتلته في المحافظة، صلاح زيني التميمي.وقالت رشيد في بيان، “أعلن استقلالي الكامل عن ائتلاف الأساس العراقي ومباشرتي عملي السياسي بصورة مستقلة وبما ينسجم مع مسؤوليتي في خدمة أبناء محافظة ديالى وتمثيلهم بأفضل صورة في مجلس المحافظة”.ويأتي هذا التطور ليشكل ضربة جديدة لتحالف الأساس في ديالى، بعد خسارة رئيس كتلته في المحافظة صلاح زيني التميمي في الانتخابات، مقابل فوز المرشح منذر جاير الشمري، ليضاف إليه اليوم انشقاق عضو المجلس دريا خيرالله، ما يجعل التحالف “صفراً” في تمثيل ديالى على المستوى المحلي.

