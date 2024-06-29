رئاسة الجمهورية تنفي تقديم استقالات لمستشاريها

رئاسة الجمهورية تنفي تقديم استقالات لمستشاريها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت رئاسة الجمهورية، السبت، الأنباء التي تحدثت عن وجود استقالات لمستشارين في الرئاسة، مشددةً على أنها ماضية في ملاحقة من روج لهذا “الخبر الكاذب” قضائياً.وقالت الرئاسة في بيان ، إنها “تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود استقالات لمستشارين في مؤسسة الرئاسة”، مؤكدةً أن “أي استقالة لم تقدم للرئيس”.وأضاف البيان، أنه “في الوقت الذي نؤكد فيه مضي رئاسة الجمهورية في مواصلة عملها خدمة لجميع العراقيين والحفاظ على المصالح العليا للبلد، نشدد على أن رئاسة الجمهورية ماضية في ملاحقة من روج لهذا الخبر الكاذب قضائياً”.

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