رئيس الجمهورية يصادق على قانون العطلات الرسمية بضمنها ما يسمى “عيد الغدير”

رئيس الجمهورية يصادق على قانون العطلات الرسمية بضمنها ما يسمى “عيد الغدير”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، على قانون العطلات الرسمية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية صادق على قانون العطلات الرسمية لجمهورية العراق بضمنها عيد الغدير  “.وكان مجلس النواب قد صوت  على مشروع قانون العطلات الرسمية في يوم الأربعاء الموافق 22 ايار الحالي بضمنها ما يسمى عيد الغدير خنوعا لطلب خامئني العراق المدعو مقتدى الصدر.

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