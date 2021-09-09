رئيس نادي ريال مدريد يرحب باللاعب الفرنسي كامافينجا

رئيس نادي ريال مدريد يرحب باللاعب الفرنسي كامافينجا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحب رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، باللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا، آخر صفقات النادي الملكي، مؤكدا أنه “منذ الطفولة بذل جهدا لارتداء قميص” الفريق المدريدي، وأن رغبته في “الدفاع عن هذا الدرع” لعبت دورا حاسما في إتمام انتقاله.وقال بيريز لدى تقديمه الفرنسي الشاب (18 عاما)، المولود في أنجولا من أصل كونغولي ويحمل الجنسية الفرنسية، إنه “كان يحلم باللعب في سانتياجو برنابيو، لقد تابعنا مهاراته منذ عامين رغم صغر سنه”.وأضاف “سنرحب باللاعب الشاب، الذي أعتقد أنه سيظهر موهبته داخل وخارج الملعب، ورغبته في التحسن للأفضل.. سيستقبل ريال مدريد بترحاب وصول هذا اللاعب، برفقة عائلته، والذي بذل كل ما في وسعه لتحقيق أحد الأحلام العظيمة”.وتابع “عزيزي إدواردو، أنت الآن لاعب في ريال مدريد، وهو يوم لن تنساه أبدا.. آمل أن تكون مسيرة مليئة بالانتصارات”.واستطرد “أخيرا، سنكون معا مجددا يوم الأحد مع بعض مشجعينا.. إنه أمر رائع يأتي بعد هذه الأشهر الغريبة”.ومن جانبه، صرح كامافينجا بقوله “أنا فخور للغاية بالدفاع عن هذا الدرع، أشكر الرئيس وجميع أفراد عائلتي، إذا ما أخبرني شخص ما قبل بضع سنوات أنني سأكون هنا، لم أكن لأصدقه.. هلا مدريد!”.ووقع اللاعب على عقد لمدة ستة مواسم مع ريال مدريد، حتى 30 يونيو/حزيران 2027.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *