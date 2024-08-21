رشيد يؤكد على تعزيز العلاقات مع إيطاليا

رشيد يؤكد على تعزيز العلاقات مع إيطاليا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الأربعاء، أهمية مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين العراق وإيطاليا.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي ماوريتسيو كريكانتي بمناسبة انتهاء مهام عمله”.وأكد رشيد بحسب البيان، “أهمية مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة”، مثمناً “دور السفير كريكانتي في هذا الجانب”.

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