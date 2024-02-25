رشيد يتسلم دعوة من الرئيس الجزائري للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز والعراق يستورد غاز من إيران!!

رشيد يتسلم دعوة من الرئيس الجزائري للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز والعراق يستورد غاز من إيران!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلّم رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد رسالة خطيّة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت دعوة للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة في بيان : ان “رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، استقبل مبعوث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون معالي وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب”، مشيرا الى تسليم رشيد دعوة للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز”.وأكد، رشيد على “أهمية تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين وتطوير سبل التعاون المشترك خاصة في مجال الغاز الطبيعي”، منوها الى “ضرورة التنسيق والتشاور بشأن القضايا التي تهم الشعبين العراقي والجزائري وبما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.وأشار الى “القضية الفلسطينية وموقف العراق والجزائر الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف العدوان والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين”.ولفت، إلى “ضرورة التنسيق في مجال اكتشاف واستخراج الغاز الطبيعي الذي أصبح له أهمية بعد الدعوات للاستغناء عن النفط،”، مؤكدا “ضرورة إنشاء تعاون بين الدول المصدرة للغاز من أجل السيطرة على كميات الإنتاج وتنظيمها”.وبين عرقاب “وقوف بلاده إلى جانب العراق في مواجهة التحديات وجهوده في ترسيخ الأمن والاستقرار”، مشيدا بمواقف العراق الرامية إلى استقرار الأسواق العالمية للنفط وذلك من خلال دوره داخل منظمة أوبك”.

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