روسيا تعلن عن مناورات عسكرية لأسطولها في بحر اليابان

روسيا تعلن عن مناورات عسكرية لأسطولها في بحر اليابان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن قوات الأسطول الروسي في المحيط الهادي بدأت مناورات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك ستستمر حتى 20 يونيو حزيران.وأضافت الوزارة على تيليجرام أن “أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم ونحو 35 طائرة بحرية وقوات ساحلية وأكثر من 11 ألف فرد عسكري يشاركون في مناورات … قوات أسطول المحيط الهادي”.

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