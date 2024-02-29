روسيا غير مهتمة بتجديد إتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

روسيا غير مهتمة بتجديد إتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قوله ،اليوم الخميس، إن موسكو غير مهتمة بتجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ولديها إمكانياتها الخاصة التي تسمح لها بتصدير الحبوب.وكان الاتفاق، الذي انقضى أجله في منتصف العام الماضي، قد سمح لأوكرانيا بشحن الحبوب من موانئها على البحر الأسود.

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