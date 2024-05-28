رومانسكي تشيد بقيام العراق بالمصادقة رسميا على نظام الدفع الإلكتروني

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اثنت سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد إلينا رومانسكي، اليوم الثلاثاء، على قيام العراق بالمصادقة رسميا على نظام الدفع الإلكتروني في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي.ووصفت رومانوسكي في مدونة لها على منصة “إكس – تويتر سابقا” تلك المصادقة بأنها “أخبار رائعة”.وأضاف أن “هذه الخطوة ستُمهد الطريق لنظام مالي حديث ونمو اقتصادي، مشيرة إلى أن تلك المصادقة كانت “جهدا مشتركا من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والبنك المركزي العراقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.