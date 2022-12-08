رومانوسكي:بلادي تدعم إجراءات مكافحة الفساد في العراق

رومانوسكي:بلادي تدعم إجراءات مكافحة الفساد في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت السفيرة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي، على دعم إجراءات مكافحة الفساد في العراق ومكتب الخزانة يعمل مع البنك المركزي العراقي لدعم وتقوية النظام المصرفي.وقالت السفيرة الأمريكية في مقابلة تلفزيونية، “اننا نعمل بجد على دعم إجراءات مكافحة الفساد في العراق ومكتب الخزانة يعمل مع البنك المركزي العراقي لدعم وتقوية النظام المصرفي وضمان ان هناك امتثالا للمعايير الدولية ونتطلع للقيام بمكافحة الفساد”.وأضافت، “خدمت في الكويت وافهم ماذا تعني حرارة الصيف وزرت مواقع في بغداد ووجدت ان الشعب العراقي يحبنا، كما جربت الكثير من الأكلات العراقية وهي لذيذة جدا وانا استطعم بالكباب”.وبينت، ان “التقاليد العراقية جميلة ومشابهة للكثير من عاداتنا كالتأكيد على العائلة والتعليم والتبادل الثقافي مع العراق مهم جداً ونحن في طور إعادة تأهيل الآثار المدمرة بنينوى”.وتابعت، “زيادة الأعمال هي فرصة للناس ليظهرون ابداعاتهم وفرنا 30 مليون دولار بصفة منح لرواد الأعمال للبدء بمشاريعهم في العراق”.ومضت السفيرة قائلة خلال المقابلة، إن “الولايات المتحدة لديها خبرة بالتعامل مع ملف التغير المناخي ومن الممكن ان نتعاون سوية مع العراق”.وأشارت الى أن “وظيفتي لا تقتصر على الامنية فقط نحن هنا لنعمل سوية لحياة أفضل للعراقيين، وإنما ان تكون هناك علاقات تغطي جميع الجوانب مع العراق سواء اقتصادية أو تعليمية”.

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