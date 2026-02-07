سياسي كردي: حكومة البارزاني تخصص أكثر من (15) مليار دينار شهرياً إلى أكراد سوريا

سياسي كردي: حكومة البارزاني تخصص أكثر من (15) مليار دينار شهرياً إلى أكراد سوريا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف السياسي المستقل ديدار هافال، السبت، ان حكومة مسعود البارزاني تخصص مبالغ مالية ضخمة تصل الى اكثر من 15 مليار دينار شهريا كرواتب للمجلس الوطني لأكراد سوريا. وقال هافال في تصريح صحفي، ان “حكومة مسعود البارزاني تقوم بسرقة رواتب موظفيها وتحويلها الى المجلس الوطني لأكراد سوريا في محاولة مكشوفة لتغذية الصراعات في سوريا للحصول على موطئ قدم يؤهلهم لإعلان دولتهم المزعومة في سوريا والعراق”. وأضاف ان “السبب الرئيسي وراء عدم تسليم رواتب موظفي الإقليم في الوقت المحدد ناجمة من قيام حزب البارزاني بتحويل مبالغ  مالية طائلة الى آلاف الاكراد في سوريا فضلا عن دعمهم بمواد لوجستية واسلحة وذخائر يتم استيرادها على نفقة وزارة مالية الإقليم دون علم حكومة بغداد”،وبين ان “الرواتب المخصصة لقوة كردية تقاتل في سورية لصالح البارزاني وخدمة مصالحه”، موضحا ان “دوائر اقليم كردستان منحت جوازات سفر للآلاف الاكراد بينهم مطلوبين للقضاء العراقي بتهم تتعلق بالإرهاب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *