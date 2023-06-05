شيوخ الانبار:الكاظمي الفاسد الكذاب وقرينه الحلبوسي وراء المشروع الوهمي لمطار المحافظة

شيوخ الانبار:الكاظمي الفاسد الكذاب وقرينه الحلبوسي وراء المشروع الوهمي لمطار المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم الشيخ علي الدليمي احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار واحد المقربين من الحكومة المحلية ، الاثنين، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي بممارسة الكذب والتورط بالفساد في قضية انشاء مطار دولي بالانبار .وقال الدليمي في تصريح  صحفي، ان “الحديث عن احالة مطار الانبار الدولي الى شركات تركية واطلاق وتخصيصات مالية للمشروع عبارة عن إشاعات أطلقها حزب تقدم برئاسة الحلبوسي لتحقيق انتصار وإنجاز وهمي”. واضاف ان”  الحلبوسي أطلق رواية المطار والإنجازات الوهمية بالتنسيق الكاظمي مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة جراء المشروع الوهمي ولتحقيق منجز دعائي لأغراض سياسية ومصالح معروفة لدى الجميع”. وكان عضو حركة حقوق حسين علي جاسم، قد اكد وصول المساعي النيابية الى ذروتها في اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مبينا ان الفساد وبيع أراضي الوفاء في الأنبار كفيلة بتشكيل تحالفات سنية جديدة لازاحة.وقال جاسم في حديث صحفي، إن “أمام مجلس النواب فرصة تاريخية لاستبدال الحلبوسي الآن كون تغييره بات اليوم قاب قوسين أو أدنى من أي وقت مضى”. وأضاف، أن “هناك نية سنية لتغيير الحلبوسي وان تغيير رئيس البرلمان لن يتم إلا بإرادة قوى الإطار وعليها الاستجابة لرغبة الاكثرية من الشارع السني وقد تم طرح أكثر من شخصية سنية لتولي رئاسة البرلمان بدلا عن الحلبوسي”.

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