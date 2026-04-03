صاروخ إيراني يُلحق أضرارًا كبيرة بمصنع طائرات مسيّرة شرق تل أبيب

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن صاروخًا إيرانيًا استهدف مصنعًا متخصصًا بإنتاج الطائرات بدون طيار للأغراض الأمنية في منطقة بتاح تكفا شرقي تل أبيب، ما أسفر عن أضرار جسيمة في المباني وخلّف حفراً كبيرة في موقع الاستهداف.

وبحسب التقارير، فإن المصنع يتبع لشركة “إيروسول أفييشن سوليوشنز”، التي كانت قد استحوذت عليها شركة “فالوريكس” قبل يومين، حيث أعلنت الأخيرة أنها بصدد تقييم حجم الخسائر وانعكاسها على سير العمليات التشغيلية.

ويُعد المصنع من أبرز المورّدين لعدد من الجهات العسكرية والصناعية في إسرائيل، من بينها وزارة الدفاع، إلى جانب شركات كبرى مثل “رافائيل” و”إلبيت”