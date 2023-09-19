ضد صوت الشعب والمحكمة الاتحادية ..زيدان..رغبات الكويت أوامر

ضد صوت الشعب والمحكمة الاتحادية ..زيدان..رغبات الكويت أوامر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، يوم الثلاثاء، احترام وتنفيذ القضاء للاتفاقات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت.جاء ذلك خلال استقباله السفير الكويتي لدى بغداد طارق الفرج لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي.واكد رئيس المجلس خلال اللقاء بحسب بيان ، على “احترام العراق لدولة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة كذلك التاكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين وتقدير العراق للمواقف المشرفة لدولة الكويت في مساعدة العراق في التخلص من النظام الدكتاتوري”.كما اكد رئيس المجلس على “اهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة”.وقضت المحكمة الاتحادية العليا ، في الرابع من ايلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.يذكر ان مواقف فائق زيدان كلها ضد العراق في خدمة التبعية الخارجية سواء الكويت او إيران.

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