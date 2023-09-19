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خبير قانوني:السوداني على خطى الكاظمي في الفساد والفشل وارتفاع سعر صرف الدولار
المالية النيابية:العراق أمام أزمة مالية حادة جراء ضعف حكومة السوداني أمام حكومة الإقليم
تركيا تطالب العراق بتصنيف حزب الـpkk منظمة إرهابية
معنى الساسانية وعلاقته بالدولة الفارسية 1 ـ 2
ضد صوت الشعب والمحكمة الاتحادية ..زيدان..رغبات الكويت أوامر
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الخزانة الأمريكية:الدين العام الأمريكي تخطى حاجز 33 تريليون دولار
واشنطن وبكين تتطلعان إلى المزيد من المحادثات في العلاقات الثنائية والدولية
اليابان قلقة من التعزيزات العسكرية البحرية الصينية
فرض حظرا على الحبوب الأوكرانية من قبل بولندا والمجر وسلوفاكيا
البيت الأبيض:بايدن “لم يكذب على الشعب الأمريكي”
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خبير قانوني:السوداني على خطى الكاظمي في الفساد والفشل وارتفاع سعر صرف الدولار
المالية النيابية:العراق أمام أزمة مالية حادة جراء ضعف حكومة السوداني أمام حكومة الإقليم
ائتلاف المالكي:قرار إبطال التصديق على إتفاقية خور عبداللة ملزمة للجميع
بالوثائق..(174)نائبا يطالبون وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمم المتحدة بشأن إبطال إتفاقية قناة خور عبدالله
ائتلاف النصر:السكوت عن الانتهاكات التركية لسيادة العراق خيانة
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حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
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- متابعات خاصة
حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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- صورة وتعليق
خبير قانوني:السوداني على خطى الكاظمي في الفساد والفشل وارتفاع سعر صرف الدولار
المالية النيابية:العراق أمام أزمة مالية حادة جراء ضعف حكومة السوداني أمام حكومة الإقليم
ضد صوت الشعب والمحكمة الاتحادية ..زيدان..رغبات الكويت أوامر
مهازل..التخطيط النيابية:تحسن الخدمة الكهربائية في نهاية 2026!!
محافظها قيادي في التيار الصدري..النزاهة:اختلاس (58) مليار دينار في كهرباء محافظة ذي قار
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- اذاعة INN