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خبير اقتصادي:أكثر من (2) تريليون دينار إيرادات الإقليم العامة خلال النصف الأول من العام الحالي
عشائر ديالى ترفض عودة حزب بارزاني إلى المحافظة
تحالف الفتح:حكومة البارزاني تتحمل جميع التبعات القانونية جراء اتفاقها مع تركيا في تصدير النفط
حزب طالباني:حزب بارزاني لايستطيع العيش بدون الخيانة وخلق المشاكل
موت طريق التنمية العراقي بعد الإعلان عن طريق التنمية الجديد في قمة العشرين..أين دور مستشاري السوداني؟
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- اقتصادية
خبير اقتصادي:أكثر من (2) تريليون دينار إيرادات الإقليم العامة خلال النصف الأول من العام الحالي
تحالف الفتح:حكومة البارزاني تتحمل جميع التبعات القانونية جراء اتفاقها مع تركيا في تصدير النفط
موت طريق التنمية العراقي بعد الإعلان عن طريق التنمية الجديد في قمة العشرين..أين دور مستشاري السوداني؟
أكثر من (600) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الثلاثة الماضية
مصادر لبنانية:إيران ستطلب من السوداني إعفاء لبنان من تسديد 1.1 مليار دولار عن النفط العراقي المصدر له
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القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
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- متابعات خاصة
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
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مصادر لبنانية:إيران ستطلب من السوداني إعفاء لبنان من تسديد 1.1 مليار دولار عن النفط العراقي المصدر له
مصدر مسؤول:وزير الزراعة وراء تدمير الزراعة في العراق لصالح إيران
وزارة العمل تعلن الكشف عن شبكة تزوير على رواتب الرعاية الاجتماعية بقيمة (160) مليار دينار
نائب إطاري: متعاطي المخدرات لا يحاسب!!
السوداني: خدمةالمصالح الإيرانية اسبقيتنا الأولى
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- اذاعة INN