عشائر ديالى ترفض عودة حزب بارزاني إلى المحافظة

عشائر ديالى ترفض عودة حزب بارزاني إلى المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت عشائر ديالى، رفضها القاطع لإعادة مقرات الحزب الديمقراطي الى المحافظة. وقال عضو حراك ديالى الشعبي سامي محمد في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عودة مقرات حزب بارزاني لديالى مستحيلة” مؤكدا “اقامة اول تجمع عشائري قبل ايام لايصال رسالة واضحة بشأن الرفض القاطع لاعادة قوات البيشمركة”.واضاف،ان” الرفض لاياتي لاسباب قومية كما يروج البعض الا ان الرفض القاطع جاء بسبب التجربة المريرة التي خاضتها مناطق جلولاء وحمرين والسعدية بعد تدمير منازلهم من قبل القوات الكردية”.واشار الى ان” الاوضاع الامنية مستقرة في كل مدن وقرى حوض حمرين ولاحاجة لاي مقرات سواء للبارزاني او غيره “.وكانت مقرات حزب بارزاني اغلقت بعد 2017 عقب سيطرة القوات الامنية الاتحادية على ملف ادارة ملف امن مدن وقرى حوض حمرين في ديالى بالكامل”.

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