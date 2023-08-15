علاوي:السوداني ضمن منظومة الفساد والفشل

علاوي:السوداني ضمن منظومة الفساد والفشل
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 بغدادم شبكة أخبار العراق- أكد وزير المالية العراقي السابق عبد الامير علاوي،الثلاثاء، أنه ليس لديه علم بالتهم الموجهة إليه على خلفية وجود شبهات فساد خلال فترة حكومة مصطفى الكاظمي.وقال علاوي في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية التي تصدر باللغة الانجليزية، إنه “ليس لديه علم بالتهم الموجهة إليه في تحقيق “سرقة القرن”، لافتا الى ان “محاميه أكد له ان لا  إنذار  مسجل في الانتربول بحقه ولم يتم تسليم أي خطاب أو إخطار فعلي إليه أو إلى فريقه القانوني”، مبينا أن”الحكومة لم تستطع محاسبة الكاظمي، فاصدرت اشارة ضد الرجل الثاني في حكومته”.وأضاف، ان “الإنتربول لم يجر أي اتصال به ولم يصدر أي أمر اعتقال، متهما  حكومة السوداني بمحاولة صرف النظر عن الفساد العارم بين الطبقة السياسية وسوء الإدارة والإهمال”.واستقال علاوي، الذي تحدث إلى صحيفة “ذا ناشيونال” من منزله في لندن، من منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في أغسطس الماضي. وبعد بضعة أشهر اتهم بالمشاركة في سرقة 2.5 مليار دولار.وقال علاوي: “أنا على استعداد لفتح أي حسابات بنكية يريدونها مني ومن عائلتي … أن اتهم بهذه الأشياء أمر صادم”.

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