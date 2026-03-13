عمان تجمع الإعلاميين في ليلة رمضانية مميزة…

INN :مكتب عمان

“سحور إعلامي” يحتفي

في أجواء رمضانية مفعمة بالمحبة والألفة، احتضنت العاصمة الأردنية عمّان مساء الخميس 12 آذار 2026 أمسية إعلامية مميزة، حيث رعى مندوب وزير الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة فعالية “السحور الإعلامي” التي أقامتها شبكة أخبار العراق في قاعة فندق لارس، بحضور نخبة من الإعلاميين والصحفيين من الأردن والعراق.

وجاءت هذه الأمسية احتفاءً بمرور خمسةٍ وعشرين عاماً على تأسيس شبكة أخبار العراق، في مناسبة جسّدت عمق العلاقات الأخوية بين الإعلاميين في البلدين، وأكدت الدور المشترك للإعلام في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات المهنية.

وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً لعدد كبير من الإعلاميين الأردنيين من مختلف المؤسسات المرئية والمسموعة والمقروءة، إلى جانب نخبة من الصحفيين والإعلاميين المخضرمين، الذين لبّوا دعوة الشبكة للمشاركة في هذا اللقاء الرمضاني الذي جمعهم على مائدة السحور في أجواء ودية تعكس روح الشهر الفضيل.

وفي كلمته خلال الحفل، رحّب الاستاذ ضياء الكواز رئيس تحرير شبكة أخبار العراق بالحضور، معبّراً عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي يجمع الإعلاميين الأردنيين والعراقيين في مناسبة تعكس عمق العلاقات بين البلدين. كما أشاد بدور وسائل الإعلام في نقل الحقيقة وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكداً أن الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة يتحمل مسؤولية كبيرة في تقديم المعلومة المهنية وتعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول.

وأضاف الكواز أن الإعلام يمثل اليوم أحد أهم أدوات التأثير في الرأي العام، داعياً إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية بما يسهم في ترسيخ المهنية والموضوعية في نقل الأحداث ومتابعة قضايا المجتمعات.

كما رحب بالحضور، مؤكداً أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة في مسيرة الشبكة التي امتدت لربع قرن من العمل الإعلامي. وأشار إلى أن احتفال الشبكة بهذه المناسبة لا يكتمل إلا بحضور هذه النخبة من الإعلاميين الذين يمثلون صوت الحقيقة ويؤدون دوراً مهماً في نقل الواقع بمهنية ومسؤولية.

وأضاف الكواز أن شبكة أخبار العراق ستواصل مسيرتها الإعلامية بنفس النهج الذي انطلقت به، مستندة إلى رسالتها المهنية في تقديم الأخبار والمعلومات بموضوعية، ومواكبة القضايا التي تهم الجمهور.

كما تخللت الأمسية فقرات تكريمية تم خلالها تكريم عدد من الإعلاميين تقديراً لجهودهم المهنية وتعاونهم المستمر مع الشبكة، في لفتة رمزية تعكس روح التعاون والتقدير المتبادل بين الإعلاميين الأردنيين والعراقيين.

وشكلت هذه الأمسية الرمضانية محطة إنسانية وإعلامية مهمة، أكدت على دور الإعلام في بناء جسور التواصل وتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعوب، إلى جانب ترسيخ قيم المهنية والشراكة في العمل الإعلامي العربي