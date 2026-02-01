غداً.. وفد إطاري يتوجه إلى أربيل “للتوسل” بالبارزاني لحسم رئيس الجمهورية لتمرير مختار العصر!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد ( 1 شباط 2026 )، بأن وفدًا من الإطار التنسيقي سيزور مدينة أربيل يوم غد الاثنين، لعقد اجتماع مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في إطار الحراك السياسي المتواصل لحسم ملف رئاسة الجمهورية.وقال وزير الخارجية ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية فؤاد حسين، في تصريحات لوسائل إعلام كردية، إن “الأطراف تنتظر المباحثات بين قوى الإطار التنسيقي لحل ملف رئاسة الجمهورية”، لافتًا إلى “وجود اجتماع مرتقب بين الإطار التنسيقي ومسعود بارزاني غدًا في أربيل”.وكان مصدر رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني قد كشف، في وقت سابق من اليوم، عن وجود حراك سياسي مكثّف يهدف إلى حسم منصب رئاسة الجمهورية، مؤكدًا التمسك بالاتفاق القائم مع الاتحاد الوطني الكردستاني وعدم التوجه نحو كسر التفاهم بين الطرفين.

