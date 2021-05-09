فريق برشلونة “زعلان”بسبب تجديد نيمار عقده مع سان جيرمان

فريق برشلونة “زعلان”بسبب تجديد نيمار عقده مع سان جيرمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تقرير صحفي إسباني، الأحد، عن كواليس مفاوضات البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مع برشلونة خلال الفترة الماضية.وارتبط نيمار لفترة طويلة بالعودة إلى برشلونة، قبل أن يجدد مع سان جيرمان بشكل رسمي حتى 2025.وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، في تقرير لها اليوم، أن “مبعوثًا من برشلونة سافر إلى باريس قبل شهر، وقضى يومًا كاملاً مع نيمار لمعرفة خططه المستقبلية”.وأشارت الصحيفة إلى أن “نيمار أعرب عن رغبته في العودة إلى برشلونة، لأنه لا يرى مشروعًا ناجحًا في باريس سان جيرمان”.وأوضحت أن “برشلونة شعر بالاستغلال والإحباط، فور إعلان تجديد عقد نيمار مع سان جيرمان، خاصة بعد الإشارات الإيجابية التي تلقاها النادي الكتالوني من نجمه السابق، ورغبته في العودة من أجل بناء مجد جديد مع برشلونة، الذي قام بما عليه وتواصل مع نيمار، بشكل تسبب في غضب النادي الباريسي، ولكن النجم البرازيلي اختار البقاء في باريس وكأنه استثمر هذه الاتصالات لتوقيع عقده الجديد”.

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