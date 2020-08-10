في خطوة ناجحة..نقابة الصحفيين تقرر منح هوية النقابة لخريجي كليات الإعلام

في خطوة ناجحة..نقابة الصحفيين تقرر منح هوية النقابة لخريجي كليات الإعلام
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر مجلس نقابة الصحفيين العراقيين  ،اليوم الأثنين، منح هوية النقابة لخريجي كليات الإعلام وهي استجابة وطنية مهنية من اعضاء المجلس بدعم من النقيب مؤيد اللأمي، وأدناه صورة القرار… 

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