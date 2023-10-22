قضاء زيدان يصدر حكما غيابيا بالسجن لمدة 7 سنوات بحق (رغد صدام حسين)

قضاء زيدان يصدر حكما غيابيا بالسجن لمدة 7 سنوات بحق (رغد صدام حسين)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، حكماً غيابياً يقضي بالسجن المؤقت سبع سنوات بحق “رغد” ابنة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وذلك لترويجها لحزب البعث المحظور في البلاد.ووفقا للحكم الصادر بتاريخ 22 من شهر تشرين الأول/أكتوبر والذي يحمل تواقيع ثلاثة من القضاة، فإن الحكم صدر غيابياً على المدانة (رغد صدام حسين) بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات، وفق أحكام المادة (9) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 23 لسنة 2016، وذلك عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء، الترويج إعلامياً لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام، والترويج لأفكار الحزب في القنوات التلفزيونية في عام 2021.وأشارت المحكمة إلى إصدار بحق المحكومة أعلاه (التي تقيم في الأردن)، وفق المادة (9) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 23 لسنة 2016.وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة .

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