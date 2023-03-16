قوباد:الإقليم لايهمه من يصدر النفط بل بتسويقه بسعر أفضل

قوباد:الإقليم لايهمه من يصدر النفط بل بتسويقه بسعر أفضل
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 السليمانية/ قلل نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، اليوم الخميس، من أهمية الجهة التي تقوم بتصدير النفط مقارنة بمن يقوم بالتسويق.وقال طالباني في كلمته خلال منتدى السليمانية، أنه “يجب الوصول إلى حل في السياسة النفطية مع الحكومة الاتحادية لأن المشكلة تكمن في النفط ولا حل للمشاكل المالية دون وجود قانون للنفط يوزع الأدوار بين الجهات المختلفة من التنقيب الى الإنتاج وصولا للتسويق والتصدير وثم استلام الاموال وكيفية توزيعها”. وأضاف، أن “الحل يكمن في إيجاد صيغة ماذا نفعل بالنفط بعد استخراجه وثمة اختلاف في وجهات النظر في الاقليم”.وتابع: “شخصيا انا لا اهتم من يبيع النفط وافضل من يبيعه بسعر افضل ونحن لم ندخل في هذا النقاش المهم منذ 2007 وكل المعارك حول النفط كانت جانبية”.

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