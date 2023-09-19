كاساس:بطولة الأردن مثالية لإعداد المنتخب الوطني العراقي للاستحقاقات المهمة

كاساس:بطولة الأردن مثالية لإعداد المنتخب الوطني العراقي للاستحقاقات المهمة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يبدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم، مطلع شهر تشرين الأول المقبل تحضيراته للمشاركة في بطولة الأردن الرباعية الدولية، التي ستنطلق منافساتها.وسيلاقي “أسود الرافدين”، منتخب قطر، في أولى مبارياته بالبطولة في 13 تشرين الأول، ثم الأردن، أو إيران في المباراة الثانية المقررة في 17 من الشهر ذاته، حيث تأتي هذه المسابقة ضمن تحضيرات العراق لتصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2024.وكشف مصدر في اتحاد كرة القدم، اليوم ،  أن “منتخبنا الوطني سيخوض وحدته التدريبية الأولى تحضيراً لهذه البطولة في الأول من الشهر المقبل على ملعب جامعة بغداد”.وأضاف المصدر ذاته، وحول وجود اللاعبين المحترفين في التحضيرات “التجمع الذي سيكون قبل انطلاق الدوري الممتاز المقرر في 20 من تشرين الأول، سيكون بحضور اللاعبين المحليين والمحترفين الذين ستسمح لهم أنديتهم بالمشاركة في التدريبات وقتها”.وبين المصدر أن المدرب الإسباني، خيسوس كاساس، المدير الفني لـ”أسود الرافدين”، يعتبر بطولة الأردن مثالية لإعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات المهمة، ومن أجل الاستقرار على التشكيلة الأمثل لبطولة آسيا وتصفيات المونديال.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *