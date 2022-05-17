كلوب:صلاح وسيغيبان سيشاركان أمام وولفرهامبتون

كلوب:صلاح وسيغيبان سيشاركان أمام وولفرهامبتون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن موقف الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، من المشاركة في مباراة ساوثهامبتون.وتعرض الثنائي للإصابة خلال مباراة تشيلسي الأخيرة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يتمكنا من إكمال اللقاء.وقال كلوب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: “صلاح وفان دايك سيغيبان عن لقاء ساوثهامبتون”.وأضاف: “وجودهما أمام وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة محتمل، حتى لو لدقائق قليلة”.وعن مشاركتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، قال: “سيشاركان بشكل مؤكد”.جدير بالذكر أن ليفربول يحتاج للفوز على ساوثهامبتون من أجل استغلال تعثر السيتي بالتعادل مع وست هام وتضييق فارق النقاط إلى نقطة وحيدة قبل جولة واحدة من النهاية. 

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