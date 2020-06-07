كيف يصبح وزيراً للخارجية وهو القائل” لم ولن أكون جزءاً من العراق”!!!

بغداد/شبكة أخبار العراق-صوت مجلس النواب يوم أمس السبت،على تمرير فؤاد حسين وزيرا للخارجية رغم اعتراض بعض النواب لتاريخه السياسي الرافض للعراق، وأدلى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الأحد، بأول تعليق من الحزب بعد تصويت مجلس النواب، على القيادي فيه فؤاد حسين وزيرا للخارجية.وقال سلام في حديث صحفي، إن “التصويت على فؤاد حسين، يؤكد أن الحوار في العراق وصل لمراحل جيدة، وأن الاعتراضات كانت من مجموعة نواب لا يمثلون سوى أنفسهم ولا يمثلون كتلا سياسية لها تأثير قوي”.ورأى أن “التصويت على فؤاد حسين لوزارة الخارجية يعد انتصارا لزعيم الحزب مسعود بارزاني”.وأضاف، أن “وزارة الخارجية هي من أهم الوزارات، في المرحلة المقبلة، وينتظر الوزير الجديد ملفات معقدة من بينها التفاوض والحوار مع الولايات المتحدة، وخلق توزان في العلاقات إقليميا ودوليا وينبغي دعمه من جميع الكتل السياسية”.يذكر ان فؤاد حسين شارك في استفتاء استقلال كردستان عن العراق وقال في حينها “لم ولن أكون جزءاً من العراق” والسؤال،كيف يصبح وزيرا للخارجية ؟؟؟؟؟.