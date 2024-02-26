لغاية أمس..( 99829) عدد شهداء وجرحى أهالي غزة جراء القصف الإسرائيلي الأعمى

لغاية أمس..( 99829) عدد شهداء وجرحى أهالي غزة جراء القصف الإسرائيلي الأعمى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الصحة في غزة ، الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 29782 منذ الهجوم الإسرائيلي الأعمى في شهر تشرين أول الماضي .وبلغ عدد الجرحى 70043 . وتشمل الحصيلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”، وفق بيان الوزارة.

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