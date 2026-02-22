لقاء الخونة..العامري والمالكي: إكمال مشروع خميني “واجب مقدس”

بغداد/ شبكة أخبار العراق-  شهد مكتب زعيم ميليشيا بدر الإيرانية  الخائن المجرم المدعو هادي العامري ،مساء أمس، اجتماعاً مع قرينه الثاني نوري المالكي. اللقاء الذي حمل طابع “حسم الملفات العالقة” لخدمة إيران والمقاومة ، وضع النقاط على الحروف بشأن خارطة الطريق السياسية المقبلة في العراق لإكمال تنفيذ مشروع خميني في المنطقة عبر العراق.

