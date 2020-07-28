ما يسمى تحالف “عراقيون” يعلن عن تسمية الحكيم والموسوي على رئاسة التحالف وكلاهما من أصول إيرانية

ما يسمى تحالف “عراقيون” يعلن عن تسمية الحكيم والموسوي على رئاسة التحالف وكلاهما من أصول إيرانية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف عراقيون انتخاب عمار الحكيم رئيساً له فيما صوت على اختيار نائب للرئيس.وقال بيان مقتضب للتحالف ان “الهيئة القيادية والسياسية تنتخب بالاجماع عمار الحكيم رئيسا لتحالف عراقيون والهيئة العامة لتحالف عراقيون تصوت بالاجماع لصالحه”.واضاف ان “الهيئة العامة لتحالف عراقيون صوتت بالاجماع كذلك على اختيار النائب الدكتور عبد الحسين الموسوي القيادي في حزب الفضيلة نائباً لرئيس تحالف عراقيون”.وكان تحالف عراقيون عقد اجتماعه الاول برئاسة عمار الحكيم، الاثنين (13 تموز 2020)، وسمى رئيس كتلته النيابية والناطق باسمه.وقال التحالف في بيان، إن “الاجتماع الاول للهيئة العامة لتحالف عراقيون بدأ بالتصويت على نظامه الداخلي”.وأضاف، أن “التحالف صوت على تسمية النائب هشام السهيل رئيسا للكتلة النيابية، والنائب حسين عرب ناطقا باسم التحالف”.يذكر ان عمار الحكيم هو احد معاول تهديم العراق ومعروف بنفاقه وكذبه وسرقته للمال العام.

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