متظاهرو السليمانية: التظاهرات ضد حكومة البارزاني الرافضة لتوطين الرواتب ستشمل كل الإقليم

متظاهرو السليمانية: التظاهرات ضد حكومة البارزاني الرافضة لتوطين الرواتب ستشمل كل الإقليم
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اكد ممثل المحتجين في السليمانية سامال علي ، الثلاثاء،عزم المتظاهرين رفع حجم الاحتجاجات في عموم الإقليم للمطالبة برواتب الموظفين. وقال علي في حوار متلفز ، ان ” رقعة التظاهرات في الاقليم ستتسع لتشمل بقية محافظات كردستان  وان  المسؤول عن رسم السياسات هو الحزب الديمقراطي وهو المتسيد على الملف المالي وهو الرافض لتوطين الرواتب لكي يستمر في سرقتها “. وأضاف ان ” الحزب الديمقراطي يستولي على اموال الرواتب المرسلة من بغداد”. وأشار الى اننا ” نحن بصدد الخروج بتظاهرة كبيرة في الاقليم على غرار محافظات العراق في وقت  نلقي باللوم على البرلمان الاتحادي كونه لا يراقب الاموال المرسلة الى الاقليم “.

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