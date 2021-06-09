مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تخصيص 250 مليار دولار للتصدي للتهديد التكنولوجي الصيني

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تخصيص 250 مليار دولار للتصدي للتهديد التكنولوجي الصيني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا بإجماع حزبي جاءت نتيجته 68 صوتا مقابل 32، يهدف إلى مواجهة النفوذ المتزايد للصين.وأفادت شبكة “أي بي سي ” الاخبارية الامريكية، بأن “مجلس الشيوخ الأمريكي حصل على عدد كافٍ من الأصوات للموافقة على نحو 250 مليار دولار من الميزانية، للتصدي للتهديد التكنولوجي من الصين”.واضافت بأن “19 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ انضموا إلى الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح إقراره”.وبينت ان “السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت، هو العضو الوحيد في الحزب الديمقراطي الذي صوت ضد مشروع القانون”.يذكر أن البيت الأبيض، اكد في وقت سابق أن تفشي جائحة كورونا بالولايات المتحدة خلال العام الماضي، تسببت بأضرار كبيرة بمليارات الدولارات للشركات الصغيرة في الولايات، مفيدة بأن إدارة الرئيس جو بايدن قامت بتوزيع أكثر من 250 مليار دولار اغاثة للشركات الصغيرة لمواجهة تحديات أزمة كورونا، فضلا عن تخصيص أموال أخرى من برنامج حماية الرواتب للشركات الصغيرة. 

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