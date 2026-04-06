مجلس النواب يرفع جلسته الـ15 بعد استكمال التصويت على ثلاث لجان نيابية

أعلن رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، رفع أعمال الجلسة رقم (15) من الدورة الانتخابية السادسة، على أن تُستأنف المداولات يوم الأربعاء المقبل.

وشهدت الجلسة نشاطًا تشريعيًا مكثفًا، تم خلاله استكمال التصويت على أعضاء لجان الزراعة والموارد المائية والبيئة، الكهرباء والطاقة، والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، وهي لجان ترتبط بشكل مباشر بالملفات الخدمية والحقوقية التي تهم المواطنين.

وسجّلت الجلسة لمسة رمزية جديدة باعتماد النشيد الوطني إيذانًا ببدء المداولات، بدلاً من الجرس التقليدي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطابع المؤسساتي داخل البرلمان.

ومن المتوقع أن تتضمن جلسة الأربعاء استكمال تشكيل بقية اللجان الدائمية، إضافة إلى مناقشة مقترحات عاجلة تتعلق بملف مراكز الامتحانات في المناطق المضطربة.