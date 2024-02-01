مجلس النواب يقرر استقطاع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب عن كل يوم غياب

مجلس النواب يقرر استقطاع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب عن كل يوم غياب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على قرار يتضمن استقطاع مبلغ (مليون دينار) من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون اجازة رسمية.وقال مصدر برلماني،ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، طلب من النواب التصويت على قرار يتضمن استقطاع مبلغ مليون دينار من راتب النائب عن كل يوم غياب بدون اجازة رسمية.وأضاف أن المجلس صوت على نص القرار، على أن ينفذ من الجلسة المقبلة.وكان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افتتح، اليوم الخميس، أعـمـال الجلســـــة رقم (٥) ضمن الدورة الانتخابية للخامسة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. 

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