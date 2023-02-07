مجلس الوزراء يصادق على سعر صرف الدولار بما يعادل 1300 دينار

مجلس الوزراء يصادق على سعر صرف الدولار بما يعادل 1300 دينار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على قرار تعديل سعر صرف الدولار بما يعادل 1300 دينار.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، أن ” مجلس الوزراء صادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد”.

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