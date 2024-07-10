مجلس بغداد يحذر من سرقة الأموال المخصصة لتحسين الخدمة الكهربائية للعاصمة

مجلس بغداد يحذر من سرقة الأموال المخصصة لتحسين الخدمة الكهربائية للعاصمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، من سرقة الأموال المخصصة لتحسين واقع الطاقة في العاصمة.وقالت رئيس اللجنة نورا الجحيشي في حديث صحفي، ان “هناك اهتماما واضحا من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، من خلال تخصيصات مبالغ مالية لتحسين واقع الخدمات، لكن هذا الأمر ربما سوف يستغل بملفات فساد واحتكار هذا الملف من قبل جهات متنفذة داخل وزارة الكهرباء”.وأضافت الجحيشي، ان “هناك خشية من صرف تلك الأموال إعلاميا فقط، وتكون سرقات فيها وهناك أدلة حول ذلك”.ونوهت الجحيشي الى انهم “مستمرون بمتابعة ذلك ومراقبة هذه التحركات وإبلاغ الجهات المختصة لوقف سرقة المال العام المخصص لتحسين واقع الكهرباء”.

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