مزاعم عضو في حزب طالباني “يتهم”محافظ كركوك بتعريب المحافظة!

مزاعم عضو في حزب طالباني “يتهم”محافظ كركوك بتعريب المحافظة!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل، الثلاثاء (04 آب 2020)، محافظ كركوك راكان الجبوري بمحاولة تعريب المحافظة.وقال حاج عادل، في حديث صحفي، إن “اليوم الثالث من العيد شهد قدوم مجموعة من العوائل العربية إلى قضاء داقوق الواسع جنوب غربي كركوك، حاولوا السيطرة على الأراضي الواقعة في ثلاثة مجمعات بالقضاء”.واضاف أن “هذه العوائل هم من العشائر التي سكنت كركوك في زمن النظام السابق تحت سياسة التعريب وبعد عام 2003 تم إعادتهم لمناطقهم ودفعت لهم الحكومة العراقية مبلغ 20 مليون دينار كتعويض لهم”.وتابع أن “الشرطة الاتحادية تدخلت ومنعت حدوث تصادم بين العشائر العربية والكردية”، مبينا أن “محافظ كركوك راكان الجبوري وبالتعاون مع مجموعة من الضباط الصغار يحاولون تنفيذ سياسة التعريب في محافظة كركوك”.وأشار إلى أن “الدستور والمادة 140 هي الفيصل بقضايا النزاعات حول الأراضي وماتقوم به الإدارة الحالية في كركوك سيحدث فتنة بين المكونات ونتائجها ستحرق الأخضر واليابس في المحافظة”.

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