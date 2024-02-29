مسرور يبحث مع السيناتور غراهام “المشاكل” بين بغداد وأربيل

مسرور يبحث مع السيناتور غراهام “المشاكل” بين بغداد وأربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الخميس، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام، المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.وذكر بيان لحكومة الإقليم ، أن ” رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اجتمع مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام، وذلك في إطار زيارته إلى واشنطن”.وأضاف، ان ” الاجتماع تطرق إلى آخر التطورات والمستجدات في العراق، مسلطاً الضوء على المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”.من جانبه، عبّر السيناتور غراهام عن سعادته بزيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن، مجدداً التأكيد على دعمه الدائم من أجل كردستان قوية”، مشددا على “أهمية حماية أمن الإقليم واستقراره، وضمان حقوقه وتأمين مستحقاته المالية وحصته من الموازنة، واستئناف تصدير نفطه”.

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