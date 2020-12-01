مسرور ينافي الحقيقة..سلمنا إيرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية!!!!!!!

مسرور ينافي الحقيقة..سلمنا إيرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية!!!!!!!
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- استعرض رئيس حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء (1 كانون الأول 2020)، المشاكل التي تواجه أربيل وبغداد أمام وفد بريطاني، فيما أكد أنه على حكومة بغداد الإيفاء بالمستحقات المالية تجاه موظفي كردستان.وقال بيان لحكومة الإقليم ، إن “بارزاني استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي ووزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي”.وأضاف، البيان، أنه “جرى في الاجتماع، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وبريطانيا”.ووجه بارزاني بحسب البيان، شكره إلى “بريطانيا وثمّن دورها في مساعدة إقليم كوردستان، كذلك سلط الضوء على العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”.وأكد أن “حكومة الإقليم نفذت التزاماتها الدستورية كافة بهدف التوصل إلى اتفاق على أساس الدستور، لذا يجب على الحكومة الاتحادية أن تفي بما عليها من التزامات تجاه الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان”.وأشار الوفد البريطاني وفقاً للبيان، إلى أن “البريطانيين ينظرون ببالغ الاحترام والتقدير لتضحيات قوات البيشمركة وتصديها للإرهاب”.وأبدى الوفد “استعداد المملكة المتحدة لتعزيز آفاق التعاون مع الإقليم في جميع المجالات، ولا سيما في المجال التجاري وزيادة الاستثمار في إقليم كردستان”.

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